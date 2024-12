ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික විද්‍යා සංගමයේ 7 වන වාර්ෂික ජාත්‍යන්තර සමුළුව පසුගියදා (6 හා 7 දෙදින) කොළඹ 7 විද්‍යා මාවතේ පිහිටි Sri Lanka Association for the Advancement of Science (SLAAS) ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වී තිබෙනවා.

″ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා කර්මාන්ත අංශයේ සිදු කළ යුතු පරිවර්තන″ යන්න මෙවර සමුළුවේ තේමාව වූ අතර ආර්ථිකය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, සංවර්ධනය සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වන ලංකාවේ සහ විදේශ රටවල ආර්ථික විද්‍යාඥයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පර්යේෂණ පත්‍රිකා 35 ක් මෙහිදී ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

කර්මාන්ත අංශයේ විවිධ පැතිකඩයන් ආවරණය වන පරිදි පිළියෙල කර ඇති මෙම පර්යේෂණ පත්‍රිකා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

මෙවර සමුළුවේදී කාර්මික ප්‍රතිපත්ති ගැටලුව, වෙළඳාම ආයෝජන සහ කාර්මික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, අධ්‍යාපන මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය සහ කාර්මීකරණය, කාර්මීකරණයේ අවකාශීය මානයන්, සත්ව පාලනය හා කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත, බලශක්ති ප්‍රතිපත්ති, නැගී එන කර්මාන්ත, කාර්මික සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් යන මාතෘකා පිළිබඳව තාක්ෂණික සාකච්ඡා පැවැත් වුණ බවද සඳහන්.

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍ය සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මෙම ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා සහභාගි වූ අතර එහිදී අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ, රටක ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමේදී උගතුන්ගේ හා බුද්ධිමතුන්ගේ සහභාගිත්වය අනිවාර්ය වන බවත් වර්තමාන රජය යටතේ ඉදිරියේදී ඔවුන්ගේ දායකත්වය වඩාත් සක්‍රීයව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී ලබාගන්නා බවයි

එසේම සෑම වසරකම විශ්ව විද්‍යාල වල විද්‍යාර්ථීන් පර්යේෂණ විශාල වශයෙන් සිදුකළත් ඒවා සමාජගත වීම සිදුනොවන බවත් නමුත් ඉදිරියේදී විශ්ව විද්‍යාල හා මෙවැනි සමුළු හරහා ඉදිරිපත් වන පර්යේෂණ ප්‍රතිළුල ආර්ථිකයට දායක කර ගැනීමට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතු බව සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා

මෙම සමුළුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික විද්‍යා සංගමයේ සභාපති මහාචාර්ය විජිතපුර විමලරත්න හිමි, ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නියෝජිත Gevorg Sargsyan , ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්, ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, විද්වතුන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, පර්යේෂකයින් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී තිබෙනවා.