මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය තිලක් හේවාවසම් මහතා පසුගිය දා (08) වැඩ භාර ගෙන තිබෙනවා . පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ භූගර්භ විද්‍යාව (Geology) පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයකු ලෙස කටයුතු කරන ඔහු එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පාරිසරික තිරසාරත්ව කේන්ද්‍රයේ (Center for Environmental Sustainability (CES), University of Peradeniya) අධ්‍යක්ෂවරයා

ලෙස ද කටයුතු කර තිබෙනවා .

ඒ මහතා 2003 වර්ෂයේ දී ස්විස්ටර්ලන්තයේ බර්න් (Berne) විශ්වවිද්‍යාලයෙන් භූ රූප විද්‍යාව හා පෘෂ්ඨීය භූ රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය (Ph.D. inGeomorphology and Surface Geochemistry, University of Berne, Switzerland) ලබා තිබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ .

මෙයට අමතරව තිලක් හේවාවසම් මහතා ජර්මනියේ GFZ පර්යේෂණ ආයතනය නොහොත් “භූවිද්‍යාව සඳහා වන ජර්මානු පර්යේෂණ ආයතනයේ” (GermanResearch Centre for Geosciences) පර්යේෂණ අංශයේ ද, එක්සත් රාජධානියේ ග්ලස්ගොව් (Glasgow) විශ්වවිද්‍යාලයේ ද “පශ්චාද් ආචාර්ය උපාධි අධ්‍යයන” (Post Doctoral Fellowship) ද්විත්වයක් සිදුකර තිබෙනවා .

ඔහු 1996 වර්ෂයේ දී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් භූ විද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශනපති උපාධිය (M.Phil. in Geology, University of Peradeniya) ලබා ගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

භූ විද්‍යාව පිළිබඳ දෙවන පෙළ ඉහළ සමාර්ථයක් සහිතව 1994 වර්ෂයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී විශේෂ උපාධිය (B.Sc. Special (Hons) in Geology, Second Class (Upper) division, University of Peradeniya) ලැබූ ඒ මහතා මෙරට “ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයෙහි” භූවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ (Department of Earth Science, National Institute of Fundamental Studies – NIFS& පර්යේෂණසහයකවරයකු ලෙස 1994 වර්ෂයේ දී තේරී පත් වූ අතර එහි දී ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදුකළ සුවිශේෂී පර්යේෂණ සඳහා ද දායකත්වය සපයා තිබෙනවා .

තිලක් හේවාවසම් මහතා එදා මෙදා තුර වසර 30ක පමණ කාලයක් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයකු ලෙස කටයුතු කළ අතර එම කාලය තුළ පර්යේෂණ සිදුකරමින් මෙන් ම වෘත්තීය අධ්‍යයන කමිටු, සමිති, සංසද ආදියෙහි විවිධ ප්‍රධාන තනතුරු දරමින් ක්‍ෂේත්‍රයට මාහැඟි සේවාවක් ඉටු කර තිබෙනවා .

පරිසර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන අතර ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය සහය ලබාදීමටත්, මහජනතාවට පහසුවෙන් සේවා සැපයිය හැකි ආකාරයට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කටයුතු පුළුල් කිරීමටත් තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි වැඩ භාරගත් අවස්ථාවේ තිලක් හේවාවසම් මහතාතම කාර්යමණ්ඩලය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ.