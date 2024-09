කිණිතුල්ලන් මගින් මිනිසුන්ට බෝවන මිනිස් මොළයට බලපෑම් කළ හැකි නව වෛසරයක් චීනයෙන් හඳුනාගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

මෙම වෛරසය ‘වෙට්ලන්ඩ් වයිරස්’ ලෙසයි විද්‍යාඥයින් විසින් හඳුන්වාදී ඇත්තේ.

චීනයේ ජින්ෂු නගරයේ රෝගී වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුගෙන් මෙම වෛරසය පළමු වරට හඳුනාගෙන ඇති බවද සඳහන් .

The New England Journal of Medicine හි පළ වූ වාර්තාවකට අනුව රෝගියාට උණ, හිසරදය සහ වමනය, වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ බවද දක්වා තිබෙනවා.