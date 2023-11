සටන් විරාමයක් තුළින් ඊශ්‍රායල් – පලස්තීන බරපතල තත්ත්වය විසඳාගෙන ජනතාවට සිදුවන ම්ලේච්ඡ ක්‍රියා නතර කරගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (16) දින ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු කළ ප්‍රකාශය

“මේ අවස්ථාව වන විට අපි දන්නවා, ජාත්‍යන්තරව තිබෙන බරපතල තත්වය.

Yesterday, the President of United States Joe Biden and President of China met in US. And there will be some statement that will come.

But, still the battle in Palestine. The terrible situation that has come to Palestine has not stopped. Israel has to put an end to brutal, criminal attack against citizens, children, women and citizens in Palestine.

මේ වගේ බරපතලම තත්වයක් අපි වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් එහා ප්‍රතිවිපාක අනිත් රටවල්වලට එන්න පුළුවන්. එහි ප්‍රතිවිපාක අපේ ජීවන තත්වයන්වලට බලපාන්න පුළුවන්. අපට විතරක් නෙමෙයි අනිත් රටවල්වලට. ඒ වාගේම මේ කෲරකම ප්‍රහාර, අහිංසක දරුවෝ, බාලවයස්කරුවන්, කාන්තාවන්, රෝහලකට එල්ල බලා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම වගේ මිලේච්ඡ ක්‍රියාවලි නැවතී, සටන් විරාමයක් ඇති වී මේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරයි කියා මා මේ අවස්ථාවේදී අග්‍රමාත්‍යවරයා හැටියට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.”