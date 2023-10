ලෙබනන් දේශ සිමාවේ ඇති නිවාසවල සිටින ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් අදාළ ප්‍රදේශවලින් ඉවත්කර වෙනත් ස්ථානවලට යොමුකිරීමට ඊශ්‍රායල් රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති නිමල් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව නව ස්ථානවලට‍ තම නිවාස හිමිකරුවන් සමග ගමන් කළ පසු සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් තම නව සේවා ස්ථානය හා එහි ලිපිනයන් තානාපති කාර්යාලයට ලබා දෙන ලෙසයි තානාපතිවරයා දැනුම්දෙන්නේ.

එම නිවේදනය පහතින්

විශේෂ නිවේදනයයි

ගාසා තිරය ආසන්නයෙන් හා ලෙබනන් දේශ සිමාවේ වාසය කරන/කළ ශ්‍රී ලංකික හිතවතුන්ට කරන නිවේදනයයි.

ලෙබනන් දේශ සිමාවේ ඇති නිවාසවල සිටින ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් ද ඒ ප්‍රදේශවලින් ඉවත්කර වෙනත් ස්ථානවලට යොමුකිරීමට ඊශ්‍රායල් රජය කටයුතු කරමින් තිබේ.

නව ස්ථානවලට‍ තම නිවාස හිමිකරුවන් සමග ගමන් කළ පසු සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් තම නව සේවා ස්ථානය හා එහි ලිපිනයන් තානාපති කාර්යාලයට ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

ඊශ්‍රායලය

2023.10.20

Special announcement

This notice to Sri Lankan friends who aare living near the Gaza Strip and the Lebanese border.

The Israeli government is working to evacuate the Israelis living in the houses on the Lebanese border and move them to other places.

After moving to new places with their house owners, I kindly inform all Sri Lankans to give their new work place and its addresses to the Embassy.

Embassy of Sri Lanka

Israel

20.10.2023