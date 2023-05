විදුලිබල ජනන සැලසුම 

මේ වාරය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය 30 වන ගල් අගුරු නෞකාවේ ගල් අගුරු මේ වනවිට නොරොච්චලේ බලාගාරය වෙත ගොඩබාමින් පවතින බව අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව මේ වාරය සදහා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ්‍ය සියලුම ගල් අගුරු තොග ලැබී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මින් පෙර අවස්ථා කීපයකදීම විදුලිබල වෘත්තිය සමිති සහ යම් යම් මාධ්‍ය ආයතන මගින්, ගල් අඟුරු නොමැතිව ඉදිරියේදී විදුලි කප්පාදුවක් ඇති කිරීමට සිදුවන බවට කල ප්‍රකාශ වලංගු භාවයක් නොමැති බවයි ඔවුන් නිවේදනය කරන්නේ.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ තුන්වන අදියර ජුනි මස 13 වන දින සිට දින 100ක කාලයක් සදහා සැලසුම් කර ඇති අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කිරීමක් වෙනුවෙන් වසා දමනු ලබන නමුත් කිසිදු විදුලිය කප්පාදුවකින් තොරව තාප විදුලි බලාගාර මගින් විදුලිබලය ජනනය කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන බලාගාරවල සැලසුම් කර ඇති ඉදිරි නඩත්තු කිරීම් පහත පරිදි වේ.

Power Generation Update –

With the 30th Cargo of Coal currently unloading at Norochcholai, the full coal requirement of CEB for this season will be completed. There will be No Black Outs or Power Cuts as speculated earlier by CEB unions & media reports due to Coal shortages.

Norochcholai Unit 3 will be shutdown from June 13th for a period of 100 days for scheduled major overhaul maintenance work. Power generation will be managed without any power cuts with other Thermal Power Plants.

Scheduled maintenance planned by CEB below

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති තනතුර සඳහා පත්කිරීම සඳහා සූදානමක් පවතින බවට පැතිර යන කටකතාවේ සත්‍යයක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහ ලේකම් සාගර කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා සඳහන් කළේ එම අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.

