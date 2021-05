විශාල චීන රොකට්ටුවක කොටසක් පෘථිවියට වැටීමට නියමිතයි

චීන රොකට්ටුවක සුන්බුන් මෙම සති අන්තයේ පාලනයකින් තොරව නැවත ඇතුල් වීමෙන් පෘථිවියට වැටෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

‘Long March-5b’ යානයේ ප්‍රධාන කොටස පසුගිය මාසයේ චීනයේ නව අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ පළමු මොඩියුලය දියත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළා.

ටොන් 18 ක් බර විශාලතම කොටසකින් එකකි.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කියා සිටියේ වස්තුවේ ගමන් මාර්ගය දෙස බලා සිටින නමුත් දැනට එයට ප්‍රහාර එල්ල කර විනාශ කිරීමට කිසිදු සැලසුමක් නොමැති බවයි.

එය කිසිවෙකුට හානියක් නොවන තැනකට ගොඩබසිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බව එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක ලේකම් ලොයිඩ් ඔස්ටින් පැවසනවා. සාගරයට හෝ එවැනි තැනකට ගොඩබසිනු ඇතැයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වනවා.‍

විවිධ අභ්‍යවකාශ සුන්බුන් ආකෘති නිර්මාණ විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ එ සෙනසුරාදා අග හෝ ඉරිදා (GMT) නැවත පිවිසීමේ හැකියාව තිබෙන බවයි. කෙසේ වෙතත්, එවැනි ප්රක්ෂේපණ සෑම විටම අතිශයින් අවිනිශ්චිත බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021