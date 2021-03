ටජපනයේ අද සවස එරට වේලාවෙන් 6:09 ට ඊසානදිග ජපානයේ වෙරළට ඔබ්බෙන් කිලෝමීටර 60 ක ගැඹුරු මුහුදේ 7.2 ක් ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබෙනවා.

මියාගි ප්‍රාන්තයේ භූමිකම්පාව ජපාන භූ කම්පන තීව්‍රතා පරිමාණයෙන් ප්‍රභලත්වය 7 කට වඩා ඉහළ ගිය අතර තත්පර 20 ක් පමණ එය පැවතියා. පසු කම්පන 5 ක් පමණ ඇතිව තිබෙනවා.

Tsunami warning in effect for Miyagi prefecture. If in area, follow emergency protocols and seek higher ground. 1 of 2.

