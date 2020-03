එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයත් විශේෂ තිරණයක් ගනී

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය මාර්තු 25 වන තෙක් සියලුම මගී ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමට තිරණය කර තිබෙනවා.

එමිරේට්ස් සමූහය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ තමන් රැකියා කප්පාදු නොකරන නමුත් 25% සිට 50% දක්වා පරාසයක සිය සේවකයින්ගෙන් බහුතරයක් සඳහා මූලික වැටුප තාවකාලිකව අඩු කර ඇති බවයි බවයි.

එමිරේට්ස් යනු ලොව විශාලතම A380 ගුවන්යානා ක්‍රියාකරු වන අතර මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සදහා වන ඉහළම ගුවන්යානා හිමිකරුයි.

ගෝලීය වශයෙන්, ප්‍රධාන ගුවන් සමාගම් ඉල්ලුම අඩුවීම නිසා සේවාවන් කප්පාදු කරන අතර වෛරසය පැතිරීම මන්දගාමී කිරීම සඳහා නිවසේ රැඳී සිටිමින් ස්වයං හුදෙකලා වන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඇමරිකානු ගුවන් සේවය පසුගිය සතියේ සිය මෙහෙයුම් 75% ක කප්පාදුවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර යුනයිටඩ් ගුවන්සේවය අපේ‍්‍රල් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර සේවාවන්ගෙන් 90% ක් කපා හැරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

Today we made the decision to temporarily suspend all passenger flights by 25 March 2020. SkyCargo operations will continue. This painful but pragmatic move will help Emirates Group preserve business viability and secure jobs worldwide, avoiding cuts. https://t.co/fkQ59ExVxA 1/3 pic.twitter.com/j7ytftExn2

— Emirates Airline (@emirates) March 22, 2020